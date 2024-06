Leoni e Perez, l’Inter piazza i colpi del futuro: due piani precisi – TS

L’Inter lavora sul mercato anche per il futuro. Giovanni Leoni e Alex Perez sono i due talenti individuati: la dirigenza nerazzurra ha due piani diversi per ciascun difensore.

DUE INTUIZIONI – Col calciomercato alle porte l’Inter si guarda intorno e non solo per il futuro più prossimo. La dirigenza nerazzurra di Viale della Liberazione, infatti, starebbe lavorando anche in prospettiva, individuando due profili giovani e promettenti in grado di poter potenziare la squadra del domani. Si tratta di Giovanni Leoni e Alex Perez, due talentuosi difensori per i quali l’Inter ha in serbo due piani differenti ma precisi.

I due progetti dell’Inter per Leoni e Perez

PRIMO PIANO – Giovanni Leoni, difensore italiano che la Sampdoria ha recentemente riscattato dal Padova per poco meno di due milioni di euro, ha altri estimatori oltre all’Inter. Anche Napoli e Juventus, infatti, hanno messo gli occhi sul giovane diciassettenne. Tuttavia la dirigenza nerazzurra sembra poter restare in pole position per Leoni, grazie a un’offerta da 3-4 milioni di euro in grado di sbaragliare la concorrenza. Secondo i piani dell’Inter il difensore classe 2006 resterebbe alla Sampdoria, dove avrebbe la possibilità di giocare titolare e fare maggiore esperienza guadagnando minuti importanti nelle gambe.

SECONDO PIANO – Alex Perez, difensore centrale del Betis Siviglia, è l’altro giovane profilo difensivo individuato dall’Inter. A differenza di Leoni però, il diciottenne arriverebbe subito a Milano, venendo arruolato però nella Primavera di Andrea Zanchetta. Il Betis Siviglia nei giorni scorsi ha già ricevuto la prima offerta ufficiale per il difensore, il cui contratto scade nel 2025. Perez, dopo un eventuale rinnovo con la sua squadra, potrebbe approdare all’Inter con un prestito con obbligo di riscatto di circa 1 milione di euro.

Fonte: TuttoSport – Simone Togna