Leoni, patto Inter-agente: lunedì in sede si sono detti questo – TS

L’Inter continua il suo corteggiamento a Giovanni Leoni, difensore del Parma classe 2006. E lunedì ha incontrato l’agente del ragazzo. Tuttosport racconta le ultime vicende.

OBIETTIVO – L’Inter ammira, apprezza e vuole Giovanni Leoni. Il difensore del Parma, classe 2006, è considerato dalla dirigenza nerazzurra un patrimonio del calcio italiano, uno di quei giocatori che dal presente ma soprattutto dal futuro assicurato. Ecco perché l’obiettivo rimane prioritario. Soprattutto per Piero Ausilio, il DS dell’Inter, che segue il giocatore da quando militava al Padova (leggi le parole di Massimiliano Mirabelli, dirigente dei veneti). Lunedì, la dirigenza ha incontrato l’agente del ragazzo Crnjar, ribadendo come se ci fosse ancora bisogno, il suo totale gradimento nei confronti del difensore centrale. Il costo rimane di 40 milioni di euro. Come riferisce Tuttosport, per arrivare all’affondo bisognerà ovviamente vendere qualcuno per crearsi il tesoretto.

L’Inter per arrivare a Leoni ha bisogno di un tesoretto

PATTO – Insomma, tra l’Inter e l’agente di Leoni vige un patto: nel momento in cui il club sfoltirà un po’ la rosa, raccogliendo un buon tesoretto, allora si recherà dal Parma per provare ad acquistare il giovane giocatore. D’altronde è un’espressa richiesta di Cristian Chivu, che vuole nuovamente lavorare insieme a lui. Intanto, oggi ritrova Bonny.

Fonte: Tuttosport – Simone Togna