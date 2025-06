Leoni, il Parma spara alto con l’Inter: il prezzo fissato – Sky

L’Inter nella serata di ieri ha incontrato a Milano il Parma per trattare Ange-Yoan Bonny, ma a quanto pare non è stato l’unico nome sul piatto. Anche Giovanni Leoni tra le opzioni, Gianluca Di Marzio su Sky Sport ha dato aggiornamenti.

TRATTATIVA DIFFICILE – Giovanni Leoni è uno dei nomi per cui l’Inter si sta muovendo in questi primi giorni di mercato. Ieri la dirigenza ha incontrato il Parma per parlare prima di Ange-Yoan Bonny per il reparto offensivo, ma il francese non è stato l’unico di cui si è trattato. La società meneghina ha cominciato a sondare il terreno anche per Leoni, difensore del club emiliano di appena 17 anni. L’Inter ha provato anche nella scorsa estate ad acquistarlo dalla Sampdoria, ma la trattativa non andò a buon fine.

PREZZO – Leoni ha tantissime pretendenti, non c’è solo l’Inter a voler acquistare il calciatore. Milan e Juventus hanno chiesto informazioni o mostrato comunque interesse per la situazione del difensore. Piero Ausilio e lo staff hanno visto in Leoni il possibile sostituto di Francesco Acerbi, di cui ancora non si ha la certezza della permanenza. Il Parma però ha sparato alto per il suo gioiello: il prezzo si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro.