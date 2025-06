Leoni e il Parma non hanno fretta: l’Inter registra 2 dati – Sky

Giovanni Leoni è il difensore più apprezzato dall’Inter in vista della prossima annata. L’interesse dei nerazzurri per il calciatore del Parma è molto concreto, ma sono due i dati di realtà con cui dover fare i conti.

IL PUNTO – Giovanni Leoni piace tantissimo alla dirigenza e al nuovo staff tecnico dell’Inter, ormai non è più un mistero. Il calciatore del Parma rappresenta una delle figure più interessanti del calcio italiano, tanto da aver attirato su di sé l’interesse di tutte le big del calcio italiano, oltre che di alcune squadre estere. Su queste basi, era inevitabile che i ducali elevassero le proprie richieste per il classe 2006, passando da 15 milioni a 25-30. Il Parma, al contempo, ha la piena consapevolezza del fatto che il prezzo continuerà a salire in corrispondenza di un incremento delle presenze del giocatore in Serie A, motivo per cui cederlo ora potrebbe non essere la migliore soluzione in vista del futuro.

Leoni e l’interesse dell’Inter: il Parma ha una strategia ben precisa

LO SCENARIO – Come riferito da Luca Marchetti di Sky Sport, in questo momento né il Parma né Leoni hanno alcuna fretta. Il giocatore non sta infatti spingendo al fine di essere ceduto in estate, mentre i ducali non percepiscono, come spiegato in precedenza, la necessità di concretizzare un trasferimento nella prossima sessione di mercato. Nonostante questa situazione, però, l’Inter è tutt’altro che intenzionata a mollare la pista che porterebbe al difensore italiano. Nella consapevolezza che il presente è il momento in cui incidere per iniziare a costruire l’ossatura della squadra che verrà.