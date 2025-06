Leoni, il Parma avvisa l’Inter e le altre: rifiutata offerta da 25 milioni!

Su Leoni il Parma mantiene una posizione fortissima, tanto da aver rifiutato un’offerta da 25 milioni di euro da una squadra italiana. Ecco gli ultimi aggiornamenti. L’Inter e le altre avvisate.

POSIZIONE DEL PARMA FORTE – Matteo Moretto, sul canale YouTube di Fabrizio Romano, ha aggiornato sulla situazione relativa a Giovanni Leoni, che piace pure all’Inter. Il Parma ha una posizione fortissima sul difensore del 2006, tanto già da aver rifiutato 25 milioni di euro. Ecco cos’ha raccontato l’esperto di mercato: «Anche squadre di Premier League si stanno interessando a Leoni del Parma. Ci sono dei punti che vanno chiariti. In primis la posizione del Parma, che è quella di non mettere in vendita Leoni. La società ducale non ha necessità di vendere. Il Parma ha già detto di no ad un’offerta di 25 milioni di euro di base fissa da una squadra italiana, poi il club emiliano non vuole contropartite nell’eventuale operazione. Leoni vuole giocare, vuole avere minutaggio, vuole avere l’aspirazione di poter essere convocato al Mondiale del prossimo anno giocando, essendo protagonista nella squadra dov’è. Il Tardini questo protagonismo glielo può garantire. Qualora il mercato dovesse ricevere un’offerta fuori mercato la potrebbe considerare, ma dovrà essere importante». Tra i club che corteggiano Leoni c’è anche l’Inter, alla ricerca di un difensore giovane e forte.