Leoni obiettivo principale dell’Inter, ma c’è un’alternativa in Serie A – Sky

L’Inter lavora con determinazione per consegnare a Chivu una rosa il più possibile definita entro il 26 luglio, giorno fissato per il raduno ad Appiano Gentile. La priorità, in questo momento, è rappresentata da un nuovo difensore centrale, con il nome di Giovanni Leoni sempre in prima fila.

PRINCIPALE – Nonostante la retroguardia nerazzurra conti già elementi esperti e affidabili come Acerbi, De Vrij e Darmian, l’età avanzata dei tre impone una riflessione strutturale sul futuro del reparto. La dirigenza ha deciso di muoversi in anticipo, con l’intento di inserire un profilo giovane ma pronto, anche senza dover attendere necessariamente una cessione. In cima alla lista dei desideri c’è sempre Giovanni Leoni del Parma. Il classe 2006, cresciuto sotto la guida dello stesso Chivu nella breve esperienza a Parma, è ritenuto il rinforzo ideale: per caratteristiche tecniche, margini di crescita, nazionalità e già consolidato rapporto con il tecnico rumeno. L’Inter ha stanziato un budget da 30 milioni per provare a chiudere l’operazione, ma al momento si scontra con l’intransigenza del Parma, che valuta il proprio gioiello almeno 40 milioni e non sembra intenzionato a cederlo in questa sessione di mercato. La sensazione, però, è che i nerazzurri vogliano giocare la carta del tempo, in attesa che le dinamiche del mercato possano ammorbidire le posizioni degli emiliani.

Leoni obiettivo primario, ma dal Genoa c’è un’alternativa

SEGUITO DA TEMPO – Nel frattempo, la dirigenza si è già cautelata individuando un’alternativa concreta: si tratta di Koni De Winter, difensore belga del Genoa. Il profilo piace da tempo e se ne è parlato in occasione dei recenti dialoghi con il club rossoblù relativi al prestito di Valentin Carboni. La valutazione del classe 2002 si aggira sui 25-30 milioni, una cifra importante ma ritenuta congrua per un elemento già rodato in Serie A. In casa Inter si valuta attentamente anche questa pista, con la consapevolezza che la scelta dovrà essere funzionale alla costruzione del reparto difensivo del presente e del futuro.