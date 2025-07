Leoni primo obiettivo per la difesa dell’Inter: il futuro di Acerbi ora è in bilico

L’addio di Simone Inzaghi alla panchina dell’Inter potrebbe segnare un momento di svolta anche per Acerbi. Il difensore classe 1988 è sempre stato un fedelissimo dell’ex tecnico nerazzurro, che lo ha voluto fortemente all’Inter. L’esperto difensore potrebbe lasciare spazio a Giovanni Leoni.

GIOVANI RINFORZI – Cristian Chivu sta spingendo con forza per l’acquisto di Giovanni Leoni, giovane talento difensivo del Parma. Il 18enne romano è ritenuto dalla nuova guida tecnica nerazzurra il rinforzo ideale per iniziare a rinnovare gradualmente il reparto arretrato, attualmente composto da profili molto esperti. La dirigenza di Viale della Liberazione ha già stanziato un investimento importante, intorno ai 30 milioni di euro, pur sapendo che il Parma continua a chiedere almeno 40 milioni per lasciar partire il suo gioiello. Una cifra alta, che testimonia quanto il club emiliano non voglia privarsene facilmente, ma in casa Inter si confida che la volontà del giocatore e l’evoluzione del mercato possano ammorbidire le richieste.

Acerbi in uscita libera un posto per Leoni?

UNO ESCE L’ALTRO ENTRA L’eventuale arrivo di Leoni aprirebbe inevitabilmente la porta a un’uscita, e il nome più caldo in questo senso è proprio quello di Acerbi. Il centrale azzurro, reduce da un’annata segnata anche da problemi fisici e vicende extracampo, sembra sempre più ai margini del nuovo progetto. Sia lui che il club si stanno guardando intorno per capire quale potrà essere la soluzione migliore.