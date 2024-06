Leoni nuovo talento che piace all’Inter! C’è un piano con la Sampdoria – Sky

L’Inter ha messo gli occhi su Giovanni Leoni, il giovane difensore classe 2006 della Sampdoria, considerato uno dei talenti più promettenti del panorama calcistico italiano. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club nerazzurro ha già in mente un piano per acquistarlo dalla Sampdoria.

NUOVO OBIETTIVO – Giovanni Leoni è un giovanissimo difensore classe 2006 italiano che la Sampdoria ha riscattato di recente dal Padova per 1,5 milioni di euro dopo l’ottima seconda parte di stagione giocata da titolare con Andrea Pirlo. Considerato uno dei talenti più importanti nel panorama italiano tra i difensori, si è già distinto come uno dei giocatori Under-19 con più presenze in Serie B. La Sampdoria ha riconosciuto il suo potenziale, decidendo di investire su di lui. Durante la stagione in Serie B, Leoni ha accumulato un numero significativo di presenze, dimostrando una maturità e una qualità di gioco che hanno attirato l’attenzione di diversi club, tra cui l’Inter.

Leoni per il ricambio generazionale in difesa, l’Inter valuta l’acquisto

IL PIANO – L’Inter, sempre attenta ai giovani talenti, ha individuato in Giovanni Leoni un potenziale rinforzo per il futuro della sua difesa. Il club nerazzurro è fortemente interessato all’acquisto del difensore classe 2006, ma con una strategia ben precisa: acquisirlo e lasciarlo in prestito alla Sampdoria. Questa mossa permetterebbe a Leoni di continuare il suo percorso di crescita e maturazione in un ambiente che già conosce e dove ha dimostrato di poter eccellere.