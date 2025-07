Leoni ma non solo, l’Inter valuta pure 2 alternative: già contatti – TS

Il preferito per la difesa dell’Inter si chiama Giovanni Leoni, ma il club nerazzurro valuta anche le alternative. Sono due e peraltro il club ha già avviato i primi contatti. Il punto sul reparto arretrato da parte di Tuttosport.

PREFERITO – Leoni è il vero grande obiettivo dell’Inter per la difesa. E per poterci arrivare, il club nerazzurro sta lavorando su alcune uscite, che potrebbero garantire un budget vicino ai 50 milioni di euro (vedi articolo). Il difensore classe 2006 del Parma è valutato, scrive Tuttosport, una quarantina di milioni. Budget che l’Inter può racimolare proprio attraverso le uscite. Ma il club nerazzurro è anche ben consapevole delle difficoltà per arrivare al promettente centrale italiano, ecco perché si stanno sondando altre due piste. Una in Serie A e l’altra in Belgio e precisamente al Bruges.

Le alternative a Leoni sono De Winter e Ordonez

ALTERNATIVE – Si tratta di Koni De Winter del Genoa e di Joel Ordonez del Bruges. Entrambi sono considerati nomi alternativi a Leoni. L’Inter, scrive Tuttosport, ha già avviato i primi contatti con le società. Con il Genoa vige un ottimo rapporto di amicizia, visto l’affare Josep Martinez lo scorso anno e quello imminente per Valentin Carboni (vedi articolo). Il faccia a faccia tra Inter e Bruges è avvenuto direttamente in sede, su Viale della Liberazione. Infatti, nei discorsi per Aleksandar Stankovic, si è anche parlato del centrale ecuadoregno Ordonez.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino