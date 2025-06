Leoni, non solo Inter! È corsa a tre in Serie A: una più determinata – Sky

L’Inter guarda in casa del Parma, non solo per Bonny. Forte, infatti, anche l’interesse per Leoni. Ci sono, però, anche altre due squadre in Serie A che guardano al difensore italiano. Ecco chi sembra attualmente la più determinata ad ottenerlo.

ASSE CALDO – Resta piuttosto caldo l’asse che collega l’Inter, attualmente negli Stati Uniti per disputare il Mondiale per Club, e il Parma. Tutto converge verso i nomi di due calciatori, seguiti con grande interesse e da tempo dalla dirigenza nerazzurra: si tratta di Ange-Yoan Bonny e Giovanni Leoni. Se nella trattativa per l’attaccante francese il club di Viale della Liberazione sembra essere avvantaggiato, lo stesso non si può dire per quella legata al difensore italiano. Oltre all’Inter, infatti, altre due grandi squadre italiane sono alla corte del Parma per riuscire ad aggiudicarsi Leoni.

Corsa a tre per Leoni in Serie A: il quadro di mercato per il difensore del Parma

LE TRE GRANDI – L’Inter segue da diversi anni Giovanni Leoni, e sa bene quale sia il valore del giovane calciatore, ha spiegato Luca Marchetti. Il giornalista di Sky Sport, esperto di mercato, ha spiegato anche, però, che sulle tracce del difensore ci sono Milan e Juventus. E tra le tre grandi di Serie A, la società rossonera è quella che, attualmente, ha manifestato maggiormente la volontà di portare in squadra il calciatore, con l’intenzione di puntare su profili forti e italiani. Da registrare, poi, anche la posizione del Parma, che sembra non aver fretta di chiudere alcune operazione legata a Leoni nel corso della finestra estiva di mercato. Molto per l’Inter, comunque, dipenderà da potenziali uscite.