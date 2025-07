Leoni non è il solo nome in difesa. L’Inter segue un altro in Italia – SM

Giovanni Leoni è il target principale della dirigenza per la difesa del prossimo futuro. L’Inter lo segue e lo fa con insistenza, però ce n’è un altro per Sport Mediaset.

IL NUMERO UNO – Giovanni Leoni è il nome che attira maggiore interesse all’Inter. La dirigenza lo segue, ha mostrato il suo chiaro intento e vorrebbe acquistarlo in questa sessione di mercato. Il colpo è stato mancato un anno fa con la Sampdoria e il giovane ragazzo passò al Parma, stavolta i nerazzurri non vogliono fallire un’altra volta. Il Parma valuta il suo gioiello almeno 40 milioni di euro, ma la cifra potrebbe abbassarsi con eventuali contropartite o altre soluzioni possibili per l’Inter.

Leoni il primo nome, poi il secondo: il profilo individuato dall’Inter

LA NOVITÀ – Leoni però non è l’unico nome attenzionato dall’Inter. La società sta valutando possibili alternative nel caso in cui la trattativa con il Parma non decolli. Anche perché la concorrenza è forte: Milan e Juventus su tutte. Koni De Winter del Genoa è il secondo profilo che gira in orbita nerazzurra. Il difensore è un ex bianconero e il club rosso-blu lo valuta ben 30 milioni di euro. Non una cifra indifferente insomma, ma minore rispetto a quella che serve per Leoni.