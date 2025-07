O Leoni o nessuno: l’Inter lo ha prenotato e prepara i soldoni – CdS

L’Inter ha rotto gli indugi: per la difesa esiste solamente il nome di Giovanni Leoni. Non ci sono piani B o alternative. E Ausilio, Marotta e Baccin lo hanno prenotato. Basta adesso raccogliere il tesoretto necessario per accontentare il Parma.

ALL-IN – Nessun’altro se non Giovanni Leoni. L’Inter ha deciso: per la difesa non esistono piani B o alternative al centrale del Parma classe 2006. Il centrale è la vera e unica richiesta di Cristian Chivu per il proprio reparto arretrato e anche la dirigenza è convinta che se l’Inter dovesse acquistare Leoni si porterebbe a casa il difensore dei prossimi 15 anni. Ecco perché si attenderà il momento giusto per affondare il colpo con il Parma. D’altronde, c’è da svecchiare una linea difensiva abbastanza avanti con l’età, a maggior ragione che sia Francesco Acerbi (37) che Stefan de Vrij (33) andranno in scadenza il 30 giugno 2026.

Le risorse per arrivare a Leoni: l’Inter ha comunque concorrenza

RISORSE – Ma prima di affondare il colpo per Leoni, bisogna pazientare un po’. L’Inter ha prenotato il ragazzo, il quale gradirebbe e non poco la destinazione nerazzurra. Per arrivare al classe 2006, la dirigenza dovrà raccogliere un buon tesoretto. Insomma, bisogna ricavare 35 milioni di euro, che è la cifra fissata dal Parma sul cartellino del giocatore. Sul giocatore, ci sono anche altre squadre interessate: Milan, Juventus, Liverpool, Tottenham e West Ham.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno