Leoni, l’Inter vuole chiudere! Ma prima serve una cessione: via Bisseck? – CdS

L’Inter continua a tenere il faro acceso su Giovanni Leoni, difensore classe 2006 del Parma, individuato da Chivu come il rinforzo prioritario per completare il pacchetto arretrato. La conferma è arrivata durante l’incontro andato in scena ieri sera nella sede nerazzurra, in viale della Liberazione, durato circa due ore. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, c’è una strategia ben precisa per acquistare il giovane difensore.

NUOVO RINFORZO – L’appuntamento, già pianificato dopo il rientro dal Mondiale per club, ha visto il tecnico rumeno confrontarsi con la dirigenza su strategie, necessità e incastri di mercato. Chivu, che conosce bene Leoni per averlo allenato nella sua esperienza a Parma, ha ribadito quanto il giovane centrale, nonostante i soli 18 anni, sia già affidabile e pronto per essere inserito nel contesto della prima squadra. Il suo nome resta quindi in cima alla lista dei desideri, ma per affondare il colpo serve sbloccare prima il fronte uscite. Chivu, nel frattempo, ha assicurato che continuerà a frequentare con regolarità la sede interista, per restare aggiornato e coinvolto su ogni aspetto che riguarda la prima squadra. La pista Leoni, insomma, è calda, ma prima serve sbloccare la casella in uscita.

Capitolo Leoni: prima di continuare con gli acquisti, servirà cedere

STRATEGIA – Il nodo principale resta di natura economica. L’Inter ha già speso circa 60 milioni in questa sessione estiva, investendo su Sucic, Luis Henrique e Bonny. Per questo motivo, ogni nuova operazione – anche se condivisa tra area tecnica e dirigenziale – è vincolata dalla necessità di fare cassa. Il club nerazzurro spera di trovare la quadra attraverso la cessione di Yann Bisseck, valutato tra i 35 e i 40 milioni di euro e oggetto d’interesse di diversi club di Premier League. Solo dopo l’eventuale addio del centrale tedesco l’Inter potrà finanziare l’affondo decisivo per Leoni, su cui il Parma continua comunque a fare muro. I ducali considerano il giovane difensore una pedina fondamentale per il futuro e non sembrano disposti a cedere facilmente. Resta dunque da trovare l’incastro giusto.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno