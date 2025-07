Leoni, Inter ancora vigile? Il Milan sfrutta un interesse del Parma

Il Parma non ha intenzione di cedere Leoni, al quale si era interessata anche l’Inter. Il Milan, però, può fare leva su un interesse specifico dei crociati.

POSIZIONI – Il Parma ha lasciato partire Ange-Yoan Bonny, che è diventato un nuovo giocatore dell’Inter. Per l’altro gioiellino, Giovanni Leoni, però, il club emiliano ha fatto muro, ai nerazzurri e al resto delle big interessate. Il giovane difensore italiano, infatti, non sembra destinato a lasciare i crociati presto o, almeno, non in questa sessione estiva di mercato. Nonostante ciò, il Milan – che, insieme a Inter e Juventus, ha da tempo manifestato curiosità nei confronti del giocatore – non sembra voler mollare la presa. I rossoneri hanno una carta a loro favore, grazie a un interesse del Parma.

Leoni, il Milan può sfruttare un ‘punto debole’ del Parma

L’OPPORTUNITÀ – Il punto a favore del Milan, nella corsa con l’Inter a Leoni, è Mattia Liberali. Il classe 2007 dei rossoneri è in uscita e il club crociato ne apprezza le caratteristiche, insieme all’Empoli. In sede di trattativa, quindi, la dirigenza milanista potrebbe tentare di inserire anche il difensore italiano che, ricordiamo, non è attualmente in vendita però. Liberali, secondo quanto riporta Luca Marchetti su Sky Sport, sarebbe la giusta opportunità per i rossoneri di sedersi al tavolo col Parma e discutere di numeri anche per Leoni.