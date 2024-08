Leoni-Inter e il trionfo delle fake news: secca smentita dall’entourage

Dopo le presunte dichiarazioni uscite in mattinata su una chiusura totale dell’entourage di Giovanni Leoni nei confronti dell’Inter, arriva la smentita. Come al solito, il trionfo delle fake news di calciomercato.

DICHIARAZIONI FAKE – Senza fare nomi – che in questi casi è sempre meglio non fare, anche per evitare pubblicità gratuita – in mattinata qualcuno ha deciso di rilasciare una presunta intervista all’entourage di Giovanni Leoni, difensore della Sampdoria seguito con molta attenzione dall’Inter. Parole pesanti, che chiudevano totalmente la porta al club nerazzurro. Questo il virgolettato: «Non andrà all’Inter, né ora ne mai. Al momento nessuna novità. Ma Leoni non andrà all’Inter. Rimane alla Samp? Direi proprio di si». Parole che sono sembrate fin da subito piuttosto dubbie e, infatti, si trattava di una fake news.

Leoni, nessuna chiusura all’Inter: l’entourage smentisce

SMENTITA SECCA – La smentita arriva subito e la si nota in un particolare. L’articolo pubblicato con la presunta intervista all’entourage di Giovanni Leoni, infatti, è cancellato e non è più disponibile da chi lo aveva pubblicato. Insomma, nessun cambiamento nella trattativa tra Inter e Sampdoria per il giovane difensore, a dimostrazione che, in periodo di calciomercato, vale tutto. Ed era giusto in questo caso riportare un ennesimo caso di falsa informazione.