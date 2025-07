Leoni, Inter avanti a tutte! Tratta col Parma e attende le cessioni: cosa succede ora?

L’Inter continua a spingere per portare Giovanni Leoni a Milano. Il giovane difensore del Parma è il primo nome sulla lista della dirigenza nerazzurra per rinforzare il reparto arretrato in vista della prossima stagione.

PRIMO NOME – Giovanni Leoni resta la priorità per la difesa dell’Inter. Rispetto a un mese fa, però, le condizioni economiche per chiudere l’affare si sono fatte più impegnative: ora si parte da una base di almeno 30 milioni di euro, una cifra importante per un classe 2006 ma che l’Inter è pronta ad affrontare, seppur con attenzione ai movimenti in uscita. Al momento, i nerazzurri restano la squadra più avanti nella corsa al talento difensivo cresciuto nella Sampdoria e passato al Parma nel gennaio 2024. Alle spalle dell’Inter si muove il Milan, interessato ma non ancora entrato concretamente nella trattativa. Più distante, invece, la Juventus, che continua a monitorare il giocatore senza aver ancora avviato contatti ufficiali con il club emiliano.

Leoni primo nome dell’Inter, ma resta viva anche un’altra pista

PIANO B – La strategia dell’Inter è chiara: puntare su un profilo giovane, italiano e di prospettiva, anche per ringiovanire un reparto difensivo che conta su elementi d’esperienza come Stefan De Vrij, Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Il nome di Leoni convince per caratteristiche tecniche e per il feeling già emerso con il nuovo tecnico Cristian Chivu. Molto dipenderà dal lavoro in uscita. Le cessioni di alcuni esuberi (come Kristjan Asllani, Mehdi Taremi, Tajon Buchanan e Aleksandar Stankovic) potrebbero sbloccare la liquidità necessaria per piazzare l’affondo decisivo. Se l’operazione Leoni dovesse complicarsi o sfumare, l’Inter ha già individuato un piano B: si tratta di Koni De Winter, difensore del Genoa. La valutazione del belga si aggira sui 25 milioni e potrebbe diventare più accessibile nel caso in cui i tempi per Leoni si allungassero ulteriormente.