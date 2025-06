Leoni-Inter, tanta concorrenza! Il Parma riflette su una possibilità – Sky

Giovanni Leoni è il difensore che l’Inter sta seguendo con attenzione per questa estate. Il Parma riflette però su una possibilità secondo Luca Marchetti di Sky Sport.

VALUTAZIONE ALTA – L’Inter ha incontrato il Parma nella persona di Cherubini, ovvero l’amministratore delegato del club emiliano. A Milano le due dirigenze hanno parlato di Ange-Yoan Bonny prima di tutto, ma anche del difensore classe 2006 Giovanni Leoni. Il giocatore è cresciuto tantissimo agli ordini di Cristian Chivu e l’allenatore lo rivorrebbe nella sua rosa. Il Parma chiede almeno 25-30 milioni di euro per Leoni, però c’è una possibilità e l’ha spiegata Luca Marchetti.

EVENTUALITÀ – Il club che detiene il cartellino del calciatore non è obbligato a vendere il suo gioiello. Resisterà e cercherà di tenere alto il prezzo di fronte alle proposte da fuori, Luca Marchetti ha definito una possibile eventualità nelle trattative: «Leoni piace molto all’Inter, ma a tante grandi italiane e anche all’esterno. Bisogna anche capire le intenzioni del Parma e del giocatore, perché c’è la consapevolezza che se quest’anno non arriverà la cessione ci sarà l’anno prossimo magari ad un prezzo anche superiore. Oggi in difesa l’Inter tratta un investimento per il futuro e prima ha bisogno di uscite nel reparto».