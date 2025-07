Leoni, l’Inter c’è e spunta un’altra big italiana: nuova sfida di mercato

Leoni è uno dei profili più ambiti tra i giovani difensori del panorama italiano. Dopo una stagione da protagonista con la maglia del Parma, il centrale classe 2006 ha attirato l’attenzione di diversi top club, con l’Inter in prima fila da tempo, ma non più sola nella corsa. Nelle ultime ore, infatti, si è registrato un nuovo interesse concreto da parte di un’altra big della Serie A, che potrebbe cambiare gli equilibri della trattativa.

PRIMO APPROCCIO – L’Inter ha già avanzato un’offerta da 25 milioni di euro al Parma per Giovanni Leoni, respinta con fermezza dalla dirigenza ducale che continua a chiedere non meno di 40 milioni per lasciar partire il talento cresciuto nella Sampdoria. I nerazzurri non mollano e continuano a studiare una strategia alternativa, magari inserendo una contropartita tecnica per abbassare la parte cash: il nome giusto potrebbe essere quello di Sebastiano Esposito, attaccante rientrato dal prestito all’Empoli e gradito al Parma. Il piano dell’Inter è chiaro: fare cassa con alcune uscite (Taremi, Buchanan, Stankovic) e reinvestire parte del tesoretto proprio su Leoni, considerato il difensore del futuro e da tempo visionato con attenzione. Ma adesso un nuovo fattore potrebbe rendere la corsa più complicata.

Leoni, non solo Inter! Ora anche la Juventus

RICHIESTA TUDOR – Anche un’altra big italiana si è inserita nella corsa a Leoni, e si tratta della Juventus su richiesta del proprio allenatore, fortemente colpito dalle qualità del difensore durante il match dello scorso 23 aprile al Tardini, in cui il Parma superò di misura i bianconeri con una rete di Pellegrino. Da quel momento, le relazioni positive sull’ex Samp si sono moltiplicate e anche questa società è pronta a inserirsi nella trattativa, pur partendo dietro rispetto all’Inter, che resta in vantaggio per tempismo e visione strategica. La sensazione è che la partita per Leoni sia appena cominciata. E il mercato, come sempre, è pronto a sorprendere.