Leoni, per l’Inter una rivale in Serie A! Possibile duello – Sky

Giovanni Leoni è indubbiamente uno dei calciatori più interessanti del calcio italiano: l’Inter, che è sul giocatore, potrebbe dover duellare con una sua storica rivale in Serie A.

IL PUNTO – Giovanni Leoni piace molto all’Inter, ormai questo non è più un mistero. L’approdo di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra non ha fatto altro che contribuire ad alimentare la convinzione dell’opportunità di portare il giovane romano a Milano. Un’idea che, per poter essere concretizzata, richiede però uno sforzo economico importante da parte della società nerazzurra. Con almeno 25 milioni di euro cash necessari per convincere la proprietà americana del Parma a cedere il proprio gioiello più brillante.

Leoni, il Milan sfida l’Inter? La situazione

LO SCENARIO – L’eccellente rendimento di Leoni nel finale di stagione al Parma – proprio con Chivu sulla panchina dei ducali – ha reso il classe 2006 appetibile a tutte le big del calcio italiano. Come riferito da Sky Sport, tra di esse vi è sicuramente anche il Milan, che ha chiesto informazioni per il calciatore romano. I rossoneri potrebbero provare ad avanzare nella trattativa con il Parma in caso di cessione in difesa. Con un gruzzoletto derivante dal trasferimento di un componente del proprio reparto arretrato, come può essere Malick Thiaw, i discorsi si farebbero inevitabilmente più seri. Ecco perché l’Inter è chiamata a chiudere al più presto per l’acquisto di Leoni, così da scongiurare epiloghi altamente sgraditi.