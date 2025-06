Leoni, l’Inter vuole provare l’affondo decisivo! Base costruita con il Parma – SM

Giovanni Leoni è il calciatore con cui la dirigenza dell’Inter vorrebbe sostituire Francesco Acerbi al centro della propria difesa. La concorrenza è importante, ma una prima base è stata posta dai nerazzurri.

IL PUNTO – Giovanni Leoni rappresenta il prescelto dell’Inter per occupare la casella centrale del proprio reparto difensivo almeno per i prossimi 10 anni. Tale convinzione deriva da un’osservazione che dura da più di un anno – quando il difensore militava nella Sampdoria in Serie B – e che si è progressivamente consolidata grazie alle prestazioni garantite dal classe 2006 a livelli sempre più alti. Soprattutto con Cristian Chivu sulla panchina del Parma, il difensore romano ha raggiunto quelle consapevolezze necessarie per poter recitare un ruolo da protagonista ai vertici del calcio italiano. L’Inter, e non solo, ne è estremamente consapevole. Ecco perché vorrebbe provare sin da ora a soffiarlo alla concorrenza.

Leoni, l’Inter fa sul serio! Un fattore può aiutare con il Parma

UN SOSTEGNO – Come riportato da Sport Mediaset, l’Inter si auspica di trovare una sponda nel Parma, proprietario del cartellino di Leoni. Dopo la conclusione dell’affare Bonny, il quale effettuerà domani 1 luglio le visite mediche con i nerazzurri, la dirigenza meneghina vuole approfondire i già ottimi rapporti con i ducali al fine di regalarsi un colpo dal duplice valore per il presente e il futuro: tecnico, per le prospettive che si accompagnano a tale ingaggio; simbolico, per dimostrare alla concorrenza la propria volontà di essere protagonista nei prossimi anni.