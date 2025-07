Leoni, l’Inter prepara il tesoretto: -4 all’assalto al Parma – CdS

L’Inter proverà ad affondare il colpo Giovanni Leoni, ma con più calma. Il piano dei nerazzurri è quello di raggiungere la cifra giusta per sedersi al tavolo del Parma.

TEMPI LUNGHI – Ademola Lookman sì, ma anche Giovanni Leoni. L’Inter ha ormai svelato le sue carte: nei piani futuri della squadra di Cristian Chivu c’è l’attaccante dell’Atalanta, come anche il difensore del Parma. In un caso e nell’altro tutto risulta per il momento bloccato, ma ad avere la priorità è il calciatore anglo-nigeriano. Il giovanissimo italiano, quindi, dovrà aspettare ancor di più prima di vedere il club nerazzurro affondare il colpo per lui. La strada, tuttavia, è quella giusta: nel giro di due giorni l’Inter ha incassato 18 milioni di euro dal trasferimento prima di Aleksandar Stankovic e, poi, di Tajon Buchanan.

Il piano dell’Inter per raggiungere Leoni: il Parma aspetta il verificarsi delle condizioni

CHI E COSA MANCA – Sono quattro, dunque, i colpi in uscita dell’Inter che mancano per costruire il prezioso tesoretto che porta a Leoni. Dopo i due menzionati sopra, infatti, la dirigenza nerazzurra sta lavorando anche per la cessione di Kristjan Asllani, Sebastiano Esposito, Tomas Palacios e Mehdi Taremi. Il team di Viale della Liberazione progetta di ottenere, in tutto, circa 30 di euro, da reinvestire sul mercato non solo per Lookman. L’offerta che, secondo il Corriere dello Sport, l’Inter dovrebbe avanzare al Parma, per il primo concreto affondo su Leoni, ruota proprio tra i 30 e i 35 milioni di euro.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno