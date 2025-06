Leoni, l’Inter è in pole nella corsa! La situazione di mercato – SM

L’Inter in questo momento è in pole nella corsa che porta a Giovanni Leoni, difensore del Parma. Da Sport Mediaset arriva la spiegazione sulla situazione di mercato.

CORSA – Giovanni Leoni ha avuto poco spazio al Parma e quando lo ha avuto c’era Cristian Chivu sulla panchina del club emiliano. L’allenatore romeno ha visto nel ragazzo un talento di grande prospettiva e ha ottenuto risultati estremamente positivi. Leoni ha comandato il reparto arretrato del Parma, ha dato i centimetri che mancavano e ha permesso alla sua squadra di guadagnare la salvezza. Adesso sono diversi i club che sono in corsa per acquistare il difensore, tra questi c’è anche l’Inter.

POLE! – L’Inter è in pole per l’acquisto di Giovanni Leoni. La dirigenza ha incontrato due giorni fa l’ad del Parma Cherubini e non solo ha parlato di Ange-Yoan Bonny, ma anche della situazione attuale del difensore. Il club emiliano non ha bisogno di cederlo assolutamente, per questo fa un prezzo molto alto. La valutazione di Leoni si aggira intorno ai 25-30 milioni di euro e servirà perciò un investimento importante per portarlo a Milano. La trattativa entrerà a breve nel vivo, adesso la testa è al Mondiale per Club. La squadra è arrivata da poco negli Stati Uniti.