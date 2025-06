Leoni, Inter alla ricerca del vantaggio mancato! Parma non ha fretta – Sky

Inter e Milan sono pronte al duello di mercato per assicurarsi le prestazioni del potenziale top Giovanni Leoni. A fare il punto della situazione è il giornalista Luca Marchetti. Queste le novità.

LA SITUAZIONE – L’Inter è consapevole di quanto le enormi potenzialità di Giovanni Leoni la obblighino a confrontarsi con altre big nella corsa al giovane ducale. Nonostante i discorsi siano in corso da tempo per provare a trovare la soluzione definitiva, i nerazzurri non hanno – in questo momento – raggiunto una posizione di vantaggio o di favore nella corsa al difensore italiano. Tale situazione rende inevitabilmente annuvolato il quadro relativo al futuro del classe 2006, costringendo dunque l’Inter a provare ad accelerare per consegnare il romano alla corte di Cristian Chivu.

Leoni tra Inter, Milan e Parma: il punto di Marchetti

LE ULTIME – A pronunciarsi sulla situazione di mercato di Leoni è Luca Marchetti, che ne ha parlato in questi termini nel corso di un suo intervento a Sky Sport: «Chi è in vantaggio in questo momento tra Inter e Milan per Leoni? Non saprei dirlo. La verità è che il Parma non ha fretta di cederlo. Andrebbe bene – date le potenzialità del giovane italiano – anche l’idea di cederlo il prossimo anno».