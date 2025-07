Leoni, l’Inter offre 30 milioni di euro! Ancora non bastano – SM

Giovanni Leoni è la priorità assoluta dell’Inter in questa sessione di mercato. Il Parma però è un osso duro nella trattativa, il racconto da Sport Mediaset.

PRIORITÀ – Giovanni Leoni è la priorità assoluta dell’Inter in questo momento. Francesco Acerbi ormai pare in uscita, la dirigenza non è rimasta convinta dell’ultimo anno con Simone Inzaghi. Senza il suo baluardo in panchina il difensore non è così certo della permanenza e al club nerazzurro basterebbe pagare una penale per liberarsi del calciatore. Ha appena un anno di contratto ma a breve potrebbe dare l’addio definitivamente considerando la volontà di Oaktree di cambiare strategia. Niente più over-30, o meglio un minor numero di giocatori over-30 in rosa per Cristian Chivu.

TRATTATIVA – L’Inter sta spingendo in questi giorni per Leoni e offre 30 milioni di euro per un giocatore che ha pochissime presenze in Serie A. L’offerta già così è piuttosto alta, però il Parma non accetta e va avanti con la sua volontà di tenerlo. Il club ducale chiede 40 milioni di euro e non si muove per ora dalla valutazione. I nerazzurri sperano di abbassare le pretese del Parma, che però ha registrato l’interesse anche di altri club. Ci sono Milan e Juventus, ma soprattutto Liverpool e Tottenham che hanno le capacità economiche per affondare.