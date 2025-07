Leoni, l’Inter non molla la presa e una cessione può essere d’aiuto!

Leoni rimane l’obiettivo numero uno per la difesa dell’Inter. Il difensore classe 2006 è una pedina che piace e non poco a Cristian Chivu. Occhio ad una cessione.

PISTA DIFENSIVA – Se in attacco si farà all-in su Ademola Lookman, in difesa il nome più caldo è quello di Giovanni Leoni. Anche se, come riportato dalla stessa redazione di Inter-News.it occhio sempre al profilo di Koni De Winter (leggi l’esclusiva). Per quanto riguarda il 2006 del Parma, Niccolò Ceccarini di Tmw ha provato a fare il punto della situazione. Ecco cos’ha raccontato: «Sul fronte difensivo, l’Inter non ha mollato la presa su Leoni, che viene considerato uno dei migliori prospetti per il futuro. La società nerazzurra lo sta seguendo da tempo e vorrebbe anticipare la concorrenza. Per ora il Parma fa muro, visto che non ha minimamente abbassato le sue pretese economiche. La valutazione resta sui 40 milioni di euro. Infine da segnalare il forte interesse del Sassuolo per Buchanan, su cui il club neroverde sta lavorando per sostituire Lauriente ceduto al Sunderland per 20 milioni». Il tesoretto per arrivare a Leoni, quindi, potrebbe anche arrivare da Buchanan. Il canadese piace ai neroverdi e l’obiettivo dell’Inter è quello di cederlo a titolo definitivo e non in prestito come lo scorso anno al Villarreal.