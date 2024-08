Leoni, l’Inter non lo molla e inserisce 2 contropartite: l’asse – CdS

Leoni gode di ottima stima da parte dell’Inter, che vorrebbe acquistarlo per rafforzare la propria difesa del presente ma soprattutto del domani.

SMENTITA – Giovanni Leoni, classe 2006 della Sampdoria, è uno dei profili maggiormente monitorati dall’Inter per il futuro. Il centrale è da un mese di proprietà della Sampdoria, che l’ha riscattato dal Padova per 1.5 milioni di euro dopo aver collezionato dodici presenze e un gol da gennaio in Serie B rivelandosi come talento da seguire con interesse. Il club nerazzurro prova l’assalto. Inoltre, ieri era circolata pure una grande fake news in merito a delle presunte dichiarazioni da parte del suo agente, poi smentite anche dalla stessa redazione di Inter-News.it. La Beneamata non ha ancora affondato il colpo, ma monitora la situazione.

Inter e Sampdoria asse importante: la strategia per Leoni

CONTROPARTITE – Come scrive il Corriere dello Sport, si ragiona sulla formula del trasferimento, nel quale Marotta e Ausilio vorrebbero inserire una contropartita tecnica come Fontanarosa, difensore che si sta ben comportando nelle prime amichevoli nerazzurre, o Filip Stankovic, già alla Sampdoria nello scorso campionato. Su Leoni, comunque, c’è una concorrenza agguerrita, Juventus compresa, con l’Inter messa in buona posizione. L’asse con il club doriano è abbastanza caldo, tant’è che in questa sessione estiva di calciomercato, le due società hanno chiuso l’operazione Akinsanmiro.