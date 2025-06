Leoni, l’Inter monitora ma non è l’unica in Serie A! Un derby di mercato – Sky

Il futuro di Giovanni Leoni potrebbe essere a Milano. Il difensore classe 2006, protagonista di una stagione in grande crescita con il Parma, è finito nel mirino di Inter e Milan, pronte a sfidarsi per assicurarsi uno dei prospetti più interessanti del panorama difensivo italiano.

RICAMBIO GENERAZIONALE – Giovanni Leoni, giovane centrale di grande personalità, si è messo in risalto nel corso delle ultime due stagioni alla Sampdoria in Serie B (l’Inter lo segue da allora ed era a un passo dall’acquisto), e al Parma in Serie A, sotto la guida proprio di Cristian Chivu. Già nei radar nerazzurri, come dicevamo, con la dirigenza che lo ha inserito nei recenti colloqui con il Parma riguardo gli attaccanti Bonny e Bernabé. La dirigenza nerazzurra è alla ricerca di un profilo giovane per ringiovanire il reparto arretrato, considerando l’età avanzata di Francesco Acerbi (37 anni) e Stefan de Vrij (33). Il nome di Leoni piace da tempo, e l’Inter può contare su un vantaggio non indifferente: il gradimento di Christian Chivu, che lo ha allenato nelle giovanili nerazzurre prima del trasferimento del ragazzo in Emilia.

Leoni, derby di mercato tra Inter e Milan: chi avrà la meglio?

NON L’UNICA – Nelle ultime ore, però, anche il Milan si è mosso concretamente. I rossoneri, a caccia di un centrale affidabile per il presente e il futuro, hanno preso informazioni sul giocatore e lo avrebbero identificato come il primo obiettivo per rinforzare la difesa. Un interesse che accende un derby di mercato tutto milanese. Sul fronte economico, la distanza tra domanda e offerta resta ampia: il Parma valuta Leoni 30 milioni di euro, cifra che né Milan né Inter sono disposte a versare. Più realisticamente, le due società puntano a un’offerta da 15 milioni fissi più bonus. I gialloblù potrebbero accontentarsi di una proposta da 20 milioni più variabili, per avvicinarsi a quota 25.