Leoni all’Inter, Esposito la chiave: il Parma può scalare! Nuove cifre – SI

Leoni rimane un obiettivo dell’Inter per la propria difesa. Esposito può essere la chiave. Ecco cosa filtra nelle ultime ore fronte Parma.

LA CHIAVE – L’Inter non vuole fermarsi solamente ad Ademola Lookman, ma occhio a Giovanni Leoni. Alfredo Pedullà, in collegamento su Sportitalia, si è espresso in questo modo: «Esposito-Cagliari non è che è saltato definitivamente, ma ho sali subito sull’autobus o devi aspettare: c’è il Parma. E può entrare nell’operazione Leoni. La chiave Esposito è da seguire, il Parma accetterebbe scalando a 26-27 più un paio di bonus, più Esposito valutato 6-7».