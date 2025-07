Leoni, Inter confida nella parola data! 2 fattori aiutano – CdS

Giovanni Leoni è il principale nome sul taccuino dell’Inter per rinforzare il proprio reparto difensivo. Due fattori possono aiutare i nerazzurri nel raggiungimento del proprio obiettivo.

LA SITUAZIONE – Per Giovanni Leoni non si può far altro che aspettare il momento in cui l’Inter avrà gli strumenti per tentare l’affondo decisivo. Questo è l’elemento centrale di una trattativa, quella tra i nerazzurri e il Parma, che potrà essere sbloccata solo in presenza di quelle cessioni necessarie per far incamerare ai meneghini il tesoretto necessario per chiudere l’affare. Il primo passaggio è stato completato con successo, ossia quello relativo al lato del calciatore, con Leoni che vede molto positivamente l’idea di approdare in nerazzurro. Ora resta lo step più complicato, anche alla luce dell’ampio gradimento di cui gode il giocatore romano presso una platea nazionale e internazionale.

Inter, un’attesa per Leoni! Lo scenario

FATTORI POSITIVI – A favore dell’Inter giocano due elementi: l’approvazione del progetto nerazzurro da parte di Leoni e il rapporto di stima reciproca instaurato dal difensore con Cristian Chivu. Ciò che si è visto a Parma deve rappresentare, nelle menti della società e dello staff tecnico nerazzurri, l’anticamera della realtà che si osserverà in quel di Milano. Che ciò avvenga effettivamente, però, è un discorso al momento prematuro.

FATTORE DI RISCHIO – A complicare la strategia dell’Inter vi è, invece, la realtà del mercato. La brillante prima esperienza di Leoni al Parma – e in Serie A – ha contribuito evidentemente ad allungare la fila delle pretendenti al calciatore italiano. La sua capacità di incidere a soli 18 anni lo rende un pezzo pregiato del mercato italiano e internazionale, con Tottenham e Newcastle che hanno approcciato al suo entourage nell’ottica di eventuali futuri discorsi per il suo ingaggio dai ducali. Il rischio, per l’Inter, è di perdere il “controllo” della situazione a causa della mancata chiusura in tempi brevi delle cessioni auspicate. Con le big internazionali che potrebbero approfittarne per incassare il sì del giocatore e trovare poi l’intesa con il Parma. Uno scenario che i nerazzurri proveranno a scongiurare in ogni modo possibile. Per dare a Chivu il difensore da lui prescelto.

