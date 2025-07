Leoni-Inter, canale preferenziale ma costo alto! C’è piano B – CdS

Non è un mistero che all’Inter piaccia tantissimo Giovanni Leoni. Il difensore del 2006 piaceva già tantissimo lo scorso anno alla Sampdoria e dopo l’anno al Parma questo fascino è ulteriormente aumentato. Ecco le ultime spiegate dal Corriere dello Sport.

LA SITUAZIONE – Leoni rimane un obiettivo per la difesa dell’Inter, nonostante il Parma punti a non cedere il suo forte classe 2006. I ducali, invece, reputano il difensore centrale come una sorta di incedibile. Secondo la dirigenza guidata da Federico Cherubini, Leoni dovrebbe rimanere almeno un altro anno a Parma per completare il suo step di crescita. E anche per questo la valutazione che ne fa il club è decisamente alta: infatti i dirigenti non si siederanno a tavolino per meno di 40 milioni di euro. L’Inter e il Milan, le due principali pretendenti, sono avvisate. Ma a proposito dell’Inter, c’è comunque una corsia preferenziale da poter sfruttare. I rapporti tra i due club sono ottimi, visto l’affare Yann-Ange Bonny e allo stesso sono altrettanti buoni i rapporti tra Beppe Marotta e Cherubini, che hanno lavorato con successo insieme alla Juventus. Tale feeling potrebbe risultare utili in sede di trattativa. Ma per arrivare a Leoni, l’Inter dovrà comunque presentarsi a Parma con un’offerta non banale.

Leoni il preferito per l’Inter, ma c’è anche un piano B

ALTERNATIVA – L’Inter ha anche un piano B nel caso in cui non dovesse arrivare a Leoni. E l’alternativa si chiama Koni De Winter, difensore del Genoa. Il giocatore belga piace alla dirigenza nerazzurra, che potrebbero giocarsi con il Genoa la carta relativa a Valentin Carboni. L’argentino potrebbe traferirsi in prestito in Liguria.

