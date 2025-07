Leoni-Inter, apertura su una contropartita? La possibilità – SI

L’Inter non segue solo Ademola Lookman in queste ore, ma anche Giovanni Leoni del Parma. Alfredo Pedullà su Sportitalia apre ad una possibilità per i nerazzurri.

APERTURA – L’Inter si sta muovendo molto in questi giorni di mercato estivo. Non solo per l’attacco che ha attirato l’attenzione di tutti, ma anche per il reparto difensivo. Il discorso per Giovanni Leoni non è affatto tramontato, ci sono delle novità a riguardo. Alfredo Pedulla, in collegamento per Sportitalia, ha definito una chance che la dirigenza meneghina avrà: «Leoni e Lookman sono i due grandi obiettivi dell’Inter per questa estate. Entrambi i colpi potrebbero essere concretizzati nel breve termine. L’Inter deve programmare almeno 80 milioni di euro per fare queste operazioni. I nerazzurri continuano comunque a lavorare su Leoni e c’è una possibile contropartita che piace al Parma e potrebbe abbassare la cifra richiesta dai ducali per il difensore. Si tratta di Sebastiano Esposito di cui avevamo già parlato tempo fa. L’Inter lo valuta 7 milioni di euro e cercherà di lavorare su queste due piste. Chiaro che ci sono delle alternative, su Sancho la Juventus ha tutte le carte in mano ed escluso che l’inglese sia una concreta possibilità per Marotta e i suoi colleghi»