Leoni e il futuro: «A Parma sto bene, e riprenderò gli studi!»

Leoni è uno dei talenti più interessanti del calcio italiano. Difensore centrale classe 2006, in forza al Parma, è finito nel mirino di Inter e Milan, pronte a investire sul suo potenziale in chiave futura. Ma, nonostante l’interesse dei top club, il giovane si mostra concentrato sul presente, sia in campo che fuori.

IL FUTURO – Intervistato dal Corriere del Veneto, Giovanni Leoni ha raccontato un momento importante della sua vita: la fine degli esami di maturità: «Sono contento di aver finito la scuola. Per ora rimango dove sono, a Parma sto bene e non solo a livello sportivo: è una città molto vivibile e dove si mangia benissimo. Sono orientato verso qualche corso di laurea da svolgere in modalità telematica, così da poter continuare a dedicarmi alla carriera in campo».

CRESCITA – Una scelta che conferma il profilo di un ragazzo determinato e ambizioso, che non intende trascurare la propria formazione personale. L’Inter osserva con attenzione: il nome di Leoni è uno dei più caldi nella lista dei giovani da monitorare, ma al momento non è stata ancora formalizzata un’offerta.