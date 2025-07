Leoni a fuoco lento: l’Inter si sente in pole. Serve questo addio – TS

Ieri summit in sede tra l’agente di Leoni, Edoardo Crnjar, e l’Inter. Si è trattato di un ulteriore incontro per ribadire la volontà del club. Ma servirà questo addio per acquistarlo.

IN POLE – L’Inter si sente in pole per Giovanni Leoni, forte anche del gradimento del giocatore, che secondo Tuttosport, preferirebbe ricongiungersi con l’ex allenatore Cristian Chivu che approdare in altri lidi nel caso in cui dovesse lasciare Parma. Ieri è avvenuto un nuovo summit nella sede dell’Inter tra la dirigenza nerazzurra e il procuratore del difensore classe 2006, Edoardo Crnjar. La concorrenza ovviamente non manca, ma l’Inter continua a monitorare il ragazzo e spera in una cessione importante per affondare il colpo. L’indiziato da questo punto di vista è Yann Aurel Bisseck.

Leoni, obiettivo primario dell’Inter: Marotta vuole ribadire l’impronta italiana

FUOCO LENTO – Bisseck ha mercato in Premier League, ma al momento dalle parti di Viale della Liberazione non è stata pervenuta nessuna offerta. L’Inter vorrebbe regalare oltre ad Ademola Lookman, per cui si aspetta un rilancio (vedi articolo), anche il 2006 Leoni. Affare da cucinare a fuoco lento, conclude Tuttosport, obiettivo dei vice campioni d’Europa anche perché Marotta vuole garantire che rimanga forte la presenza di italiani nello spogliatoio. E Leoni ha tutto per diventare un leader di questa squadra.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino