Leoni dopo Bonny, l’Inter continua a trattare con il Parma – Sky

L’Inter continua a scandagliare il mercato in cerca di profili giovani e di prospettiva, e guarda con attenzione a Parma. Il nome di Ange-Yoan Bonny è da settimane al centro delle trattative, ma non solo. Secondo Sky Sport, i nerazzurri restano in pressing su Giovanni Leoni.

ALTRA TRATTATIVA – Ange-Yoan Bonny è considerato uno dei profili più interessanti del panorama italiano e presto potrebbe vestire la maglia nerazzurra. Ma non è l’unico talento crociato nel mirino del club milanese. Ormai dalla scorsa stagione la dirigenza nerazzurra ha messo gli occhi anche su Giovanni Leoni, protagonista di un ottimo finale di stagione proprio sotto la guida di Cristian Chivu, subentrato sulla panchina del Parma. Leoni, già seguito da diverse big italiane e straniere, è considerato uno dei difensori più promettenti della sua generazione. Mancino naturale, dotato di fisicità, senso della posizione e buona tecnica di base, si è ritagliato un ruolo importante nella fase decisiva della stagione del Parma, contribuendo in modo solido alla fase difensiva della squadra.

Inter in pressing su Leoni: dialoghi col Parma

NON SOLO BONNY – L’operazione non è semplice, ma i rapporti tra Inter e Parma – già avviati per Bonny – potrebbero facilitare un’eventuale trattativa anche per Leoni. L’idea dei nerazzurri sarebbe quella di inserire il giovane difensore in un percorso di crescita graduale, magari partendo dalla Primavera o dal gruppo della seconda squadra, con un occhio al futuro. L’Inter vuole anticipare la concorrenza e rafforzare la propria linea verde: dopo aver puntato su profili come Esposito e Valentin Carboni, il club sembra intenzionato a proseguire su questa rotta.