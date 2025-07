Leoni dice sì all’Inter! De Winter resta nei radar, ma prima si valuta una cessione

L’Inter continua a muoversi sul mercato con l’obiettivo di garantire a Cristian Chivu una rosa completa e funzionale al nuovo 3-4-2-1. Se l’affare Lookman ha catalizzato l’attenzione negli ultimi giorni, in casa nerazzurra c’è grande fermento anche sul fronte difensivo, in particolare per quanto riguarda il reparto dei “braccetti” nella difesa a tre.

SI ALL’INTER – Giovanni Leoni, secondo quanto riportato da Tuttosport avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento all’Inter dal Parma. È stato Cristian Chivu a volerlo con sé, considerandolo un prospetto pronto per la transizione al calcio dei grandi. Ma su Leoni permangono alcune perplessità interne: Marotta ha lasciato intendere che non tutta l’area tecnica sia convinta di investire cifre importanti su un diciottenne, pur riconoscendone il talento. Al netto delle divergenze, l’Inter ha in mano il sì del ragazzo e valuterà con attenzione le prossime mosse, consapevole che il futuro – anche in difesa – passa dalle scelte di oggi.

Leoni e non solo, da chiarire la situazione degli altri difensori

QUESTIONE “BRACCETTI” – Il primo nodo da sciogliere riguarda la possibile uscita di uno tra Benjamin Pavard e Yann Bisseck. Il francese ha uno status da titolare e un ingaggio pesante, ma è Bisseck ad avere più mercato, grazie alla giovane età e alle ottime prestazioni nella scorsa stagione. L’Inter lo valuta 40 milioni di euro, una cifra ambiziosa che ha finora rallentato qualsiasi trattativa: trovare un club disposto a soddisfare la richiesta economica e gradito al difensore tedesco non è semplice. Una sua cessione permetterebbe di reinvestire su altri obiettivi, contribuendo a bilanciare i conti dopo l’esborso per Lookman. In caso di partenza, resta Koni De Winter il primo nome sulla lista. Il difensore ex Juventus, oggi al Genoa, è da tempo monitorato da Ausilio e Baccin e rappresenta una soluzione low-cost ma affidabile per completare il pacchetto arretrato.

Fonte: Tuttosport