Leoni, altro derby di mercato con l’Inter! Il Parma prova a blindarlo – CdS

Non solo Inter e Milan. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, anche la Juventus ha messo nel mirino Giovanni Leoni.

INTERESSE – La Juventus fa sul serio per Giovanni Leoni. Il difensore classe 2006, reduce da una stagione brillante con il Parma, è finito nel mirino delle big italiane dopo aver impressionato tutti – compreso Tudor – nella sfida proprio contro i bianconeri. Alto, forte fisicamente e già maturo tatticamente, Leoni è considerato il prototipo del difensore moderno per il futuro della Juventus.

Leoni, non solo la Juventus: derby anche tra Inter e Milan

DERBY MERCATO – Anche Inter e Milan restano alla finestra. I nerazzurri possono contare sul feeling creato con Chivu, che lo ha allenato brevemente, e sulle ottime referenze di Marotta. Il Milan, invece, potrebbe inserirsi se dovesse liberare spazio in difesa. Attenzione anche alla possibilità che Sebastiano Esposito venga inserito in una trattativa parallela. Il vero nodo è il prezzo: un’offerta da 25 milioni è già stata rifiutata e il Parma valuta il suo gioiello oltre i 40 milioni, complice la percentuale sulla rivendita che spetta alla Sampdoria (10%). L’intenzione del club emiliano, come ribadito dall’ad Cherubini, è quella di trattenere Leoni per favorirne la crescita. Ma davanti a una proposta irrinunciabile, tutto potrebbe cambiare.

Fonte: Corriere dello Sport – Andrea Losapio