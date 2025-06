Leoni, è derby di mercato Inter-Milan! Parma ha una convinzione – Sky

Giovanni Leoni è al centro di un duello di mercato tra Inter e Milan. Il Parma, squadra proprietaria del cartellino del giocatore, manifesta una posizione chiara sul punto.

LA SITUAZIONE – Giovanni Leoni rappresenta indubbiamente uno dei pezzi pregiati del calcio italiano, come Inter e Milan sanno bene. Per il calciatore classe 2006, che ha stupito tutti per il suo immediato adattamento alla Serie A nonostante la carta d’identità, il Parma lascia aperte varie possibilità in merito al futuro. Innanzitutto, i ducali preferirebbero trattenere Leoni per un’altra annata, così da poter beneficiare delle sue prestazioni per un’intera stagione di Serie A e – successivamente – cederlo nella finestra estiva di mercato del 2026 a un prezzo ancora più elevato di quello fissato ora (cioè 30-35 milioni di euro).

Leoni, il Parma non rinuncia alle sue richieste: Inter e Milan avvisate

POSIZIONE FERMA – Come riferito da Sky Sport, il Parma si riserva anche la possibilità di trattenere Leoni per un’altra annata dopo aver “posticipato” il suo trasferimento al 2026. In questo modo, la squadra interessata (Inter, Milan o un’eventuale terza pretendente) all’acquisto dell’italiano potrebbe acquisire sin da ora la certezza del suo approdo nella prossima annata, al contempo garantendosi la permanenza del classe 2006 in una squadra che sarà in grado di assicurargli un ampio minutaggio.

LA CERTEZZA – Inter e Milan seguono con estremo interesse tale situazione, consapevoli che il futuro di Leoni – e quello della propria difesa futura – potrebbe decidersi nel presente. Essere troppo attendisti, praticare la via dell’inerzia potrebbe essere fatale.