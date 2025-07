Leoni, è derby totale tra Inter e Milan! Prevarrà chi avrà una ‘dote’ – TS

Giovanni Leoni è conteso da Inter e Milan per la prossima stagione. Tra le due pretendenti all’italiano, la spunterà chi avrà prima soddisfatto una condizione.

LA SITUAZIONE – Per Giovanni Leoni è in atto un duello tra Inter e Milan per arrivare al calciatore in questa finestra estiva di mercato. Le due meneghine, che hanno imparato ad apprezzare il classe 2006 sin dalle sue prime apparizioni con la maglia della Sampdoria, sono fermamente convinte di quanto il suo sia un profilo “generazionale“, di quelli che è bene non lasciarsi scappare. Ingaggiando il centrale romeno, infatti, si metterebbe un tassello molto importante nel mosaico della difesa da costruire per il futuro. Leoni è dunque un obiettivo concreto delle due compagini milanesi, ma nessuna potrà muovere passi concreti se non avrà prima compiuto un passaggio preliminare.

Leoni, Inter e Milan attendono uno step per l’affondo!

LO SCENARIO – Ciò che manca a Inter e Milan per provare a chiudere l’acquisto di Leoni è la previa cessione di un difensore attualmente in rosa. I rossoneri con Malick Thiaw – che il Como sta cercando di convincere al trasferimento alla corte di Cesc Fabregas – e i nerazzurri con Yann Bisseck – per il quale ci potrebbe essere un affondo da parte dell’Aston Villa in estate – sono intenzionati ad andare a dama in fretta per evitare sorprese indesiderate. Con Leoni che rappresenta il numero uno indiscusso nella lista per rinforzare la propria difesa in vista dell’anno venturo.

Fonte: Federico Masini – TuttoSport