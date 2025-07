Leoni aspetta l’Inter, che gioca in anticipo: 6 cessioni per il blitz al Parma! – CdS

Giovanni Leoni è affascinato dalle idee che l’Inter ha per il suo futuro. La dirigenza nerazzurra, bruciando sui tempi tutta la concorrenza, può sfruttare la predisposizione del giovane calciatore. Servirà, però, nel breve periodo una mossa anche col Parma, che passa da circa sei cessioni.

ESITO INCONTRO – L’incontro andato in scena lo scorso lunedì, nella sede di Viale della Liberazione, tra l’Inter e l’agente di Giovanni Leoni ha dato i suoi frutti. Nel corso del vertice di mercato, infatti, la dirigenza nerazzurra e Crnjar hanno discusso concretamente del passaggio del giovane difensore in nerazzurro. Il progetto pronto per il calciatore e illustrato al suo procuratore ha lasciato tutti soddisfatti, soprattutto Leoni stesso. Anche la proposta contrattuale, che andrà poi rifinita nei dettagli, è stata apprezzata dal giocatore, che così si è dimostrato aperto e disponibile a un’eventuale trattativa. Se riuscire ad approdare in nerazzurro significherà aspettare l’Inter, allora Leoni lo farà. Il gioiello italiano, infatti, è consapevole che, attualmente, la priorità dei nerazzurri è quella di concludere positivamente l’affare Lookman e che, per riuscire a sedere al tavolo del Parma, prima è assolutamente necessario chiudere una serie di cessioni.

Dall’incontro con l’agente alle aspettative per il futuro: Leoni diventa paziente per l’Inter!

ATTESA – Sapendo del ‘blocco’ momentaneo per Leoni, la mossa dell’Inter di partire in anticipo rispetto alla concorrenza si è rivelata furba e vincente. Sul centrale, com’è noto da tempo, ci sono Milan, Juventus e anche Liverpool, che però si sono limitate a semplici sondaggi. Già da un anno, infatti, la dirigenza nerazzurra ha puntato il giovanissimo italiano, fino ad arrivare a muoversi concretamente per lui adesso. L’Inter, però, dovrà riuscire in qualche modo a sfruttare il vantaggio sulle altre pretendenti di Leoni. Come? Facendo una mossa anche col Parma, che si aspetta un’offerta da almeno 35 milioni di euro.

IL BLOCCO CESSIONI – Per farlo, come già riferito, per l’Inter è indispensabile prima fare casa. Una cessione, quella di Alexandar Stankovic al Club Brugge, è già andata in porto ed altre sei sono previste sul taccuino delle uscite di Piero Ausilio. Si tratta del trasferimento di Kristjan Asllani, Sebastiano Esposito, Mehdi Taremi, Tajon Buchanan, Tomas Palacios e, forse, anche Aurel Bisseck.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno