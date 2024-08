Leoni arriva in Serie A, ma non all’Inter: accordo con la Sampdoria

Leoni giocherà in Serie A nella nuova stagione, ma non con la maglia dell’Inter. Marchetti, in collegamento da Siracusa nel corso della trasmissione Sky Calcio Club di stasera, annuncia come sia arrivato l’accordo con la Sampdoria.

IL NOME GIOVANE – L’Inter ha concluso la sua difesa con Tomas Palacios, preso dall’Independiente Rivadavia e arrivato dall’Argentina nel pomeriggio. L’innesto del classe 2003 fa sì che Giovanni Leoni della Sampdoria non sia rimasto d’attualità, visto che erano state fatte altre valutazioni. Il giovane centrale, che poco più di sei mesi fa esordiva in Serie B preso nel mercato invernale dal Padova, fa comunque il salto di categoria per la Serie A.

Leoni dalla Sampdoria alla Serie A, ma non all’Inter

L’ACCORDO – Luca Marchetti spiega come si è mossa l’Inter: «È arrivato Palacios dall’Argentina. Era un’operazione conclusa, bisognava soltanto che arrivasse lui. Operazione conclusa per sei milioni e mezzo di euro più bonus, per arrivare a undici. L’ultima notizia che è arrivata, a proposito di giovani difensori bravi, è quella del Parma. Ha concluso un’operazione con la Sampdoria: Leoni, che l’anno scorso è stato il più giovane esordiente in Serie B, arriva al Parma per quattro milioni e mezzo più tre di bonus. È l’ultima arrivata stanotte».