Leoni si allontana dall’Inter? Attenzione potrebbe essere rivolta altrove!

Giovanni Leoni non è al momento la priorità del mercato in entrata dell’Inter. I nerazzurri potrebbero concentrare i propri sforzi futuri su altri settori del campo.

LA SITUAZIONE – Giovanni Leoni è indubbiamente il difensore più apprezzato dalla dirigenza e dallo staff tecnico dell’Inter per completare il reparto arretrato nerazzurro. Al desiderio di mercato si contrappone, però, la realtà di una rosa già completa negli uomini che occupano la linea difensiva. Ecco perché, al momento, è difficile ipotizzare un acquisto di Leoni in presenza delle condizioni attuali. Solo delle uscite potranno dunque cambiare lo scenario, come fatto intendere dal Presidente nerazzurro Giuseppe Marotta.

Leoni può realmente approdare all’Inter? Le considerazioni di Longari

IL RAGIONAMENTO – A pronunciarsi sul possibile tentativo futuro dell’Inter per Leoni è stato il giornalista Gianluigi Longari. Di seguito le parole da lui pubblicate su Sportitalia.it: «Una volta completato il tesoretto (clicca qui per scoprirne di più), i nerazzurri decideranno come investire la cifra a disposizione. Leoni è il principale obiettivo per la difesa, ma la base d’asta fissata dal Parma non è in linea con le considerazioni del management nerazzurro. Ed allora attenzione alla prospettiva che un eventuale ulteriore nuovo innesto possa arrivare ma in un reparto diverso da quello difensivo. Del resto, la retroguardia a livello numerico è già completa e verrebbe modificata a livello di struttura solo se la prima scelta Leoni dovesse essere effettivamente messa a disposizione del suo mentore Cristian Chivu».