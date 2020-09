Leonardo: “Tutti i club devono vendere, il PSG ha preso Icardi. Messi…”

Condividi questo articolo

Leonardo

Leonardo, direttore sportivo del PSG, è ospite di Canal Football Club, trasmissione della TV francese Canal +. L’ex allenatore dell’Inter ha ricordato gli investimenti fatti dai francesi, fra cui Icardi, e commentato le voci su Messi.

LA QUESTIONE MERCATO – Leonardo difende l’operato del PSG ma non nasconde una vena polemica per il mercato internazionale: «Tutti i club hanno bisogno di vendere per poter comprare. C’è il fair play finanziario, non è una questione semplice. Noi abbiamo già fatto un grosso investimento che è Mauro Icardi, poi ci toccherà essere creativi. Sicuramente anche noi venderemo qualcuno, ma c’è ancora tempo. Quando abbiamo sentito che Lionel Messi era in vendita devo ammettere che l’idea ci ha stuzzicati. Uno lo sente e dice: “Maledizione, è davvero possibile!” È un giocatore fuori categoria, se dovesse mai finire al PSG sarebbe una cosa grossa. Ma, vista la situazione finanziaria generale, è complicato. Massimiliano Allegri? Non l’abbiamo mai contattato».