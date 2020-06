Leonardo: “Cavani e Thiago Silva, avventura al termine col PSG! Agosto…”

Leonardo ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Le Journal du Dimanche”. Il direttore sportivo del PSG ha annunciato l’addio di Cavani e Thiago Silva al termine della stagione. Il primo è stato accostato spesso all’Inter come occasione di mercato a parametro zero

ADDIO SICURO – Leonardo ha annunciato così gli addii di Edinson Cavani e Thiago Silva: «Sì, stiamo arrivando alla fine. L’idea è quella di averli a disposizione fino alla fine di agosto». Entrambi i giocatori saranno quindi liberi a parametro zero al termine della stagione. Per il PSG, di fatto, al termine della Champions League ad agosto, visto che il campionato francese è terminato anzitempo. Le parti, in questo senso, dovranno trovare un accordo sulla proroga rispetto alla scadenza naturale dei contratti al 30 giugno. Da vedere se l’Inter affonderà il colpo sull’attaccante uruguayano, compatibilmente con le richieste di ingaggio, oppure no.