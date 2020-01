Lecce, un nuovo rinforzo contro l’Inter: Saponara ad un passo

La partita tra Lecce e Inter sarà la prima del girone di ritorno, in programma domenica 19 gennaio alle 15. Tra i pugliesi, potrebbe esserci un nuovo protagonista: secondo quanto riportato da “TuttomercatoWeb”, Riccardo Saponara è ad un passo dallo sbarco in giallorosso.

UN RINFORZO – Il Lecce è molto vicino ad acquisire Riccardo Saponara. Il trequartista dovrebbe lasciare Genova ed il Genoa la prossima settimana, arrivando in Puglia prima della sfida contro l’Inter. L’azzurro classe 1991 lascia il Grifone dopo appena sei mesi, in cui è sceso in campo solo 4 volte, giocando mediamente 42 minuti a partita. Un rendimento nettamente inferiore a quello della stagione precedente: sempre a Genova, ma con la maglia della Sampdoria, giocò 24 gare segnando 2 gol. Il passaggio al Lecce avverrebbe in prestito con diritto di riscatto, con il cartellino ancora di proprietà della Fiorentina. Il trequartista è stato espressamente richiesto da Fabio Liverani, che vuole aggiungere qualità al reparto offensivo giallorosso.