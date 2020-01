Lecce-Inter, Conte col centrocampo titolare: il dato in attesa di Eriksen – TS

Condividi questo articolo

“Tuttosport” sottolinea che in Lecce-Inter Conte potrà finalmente schierare il suo centrocampo titolare. Brozovic, Sensi e Barella giocheranno dal primo minuto.

DENTRO I TITOLARI – A Lecce finalmente insieme, ma chissà quante saranno le occasioni in futuro. Sembra strano, ma oggi al “Via del Mare” l’Inter schiererà solamente per la quinta volta dal primo minuto il trio di centrocampo ipotizzato in estate composto da Barella, Brozovic e Sensi. Una buona notizia per Conte, in attesa che il mercato porti nuovi equilibri.

FINALMENTE INSIEME – Il tecnico si affiderà ai due centrocampisti su cui aveva pensato di costruire la sua Inter, dinamica ma pure tecnica. Barella, squalificato contro l’Atalanta, in Coppa Italia contro il Cagliari ha fatto vedere di essersi lasciato alle spalle l’infortunio di fine 2019 (due assist); Sensi ha fatto un buon rodaggio contro l’Atalanta tornando titolare dopo tre mesi, tant’è che l’Inter finché il fantasista ha avuto energie nelle gambe, è stata pienamente in partita. Con loro Brozovic che – notizia – contro il Cagliari è stato sostituito a metà ripresa, potendo così riposare per una ventina di minuti.

POCHI MINUTI – I tre, insieme, hanno giocato pochissimo. La prima volta contro l’Udinese il 14 settembre (1-0, gol di Sensi), poi nel derby del 21 settembre (2-0 con rete di Brozovic e Barella autore dell’assist per Lukaku) e infine per un’ora al Camp Nou, con Barella e Sensi sugli scudi nel primo tempo. Infine, mezzora contro la Juventus il 6 ottobre, quando sull’1-1 è iniziato il calvario di Sensi. Il ritorno dell’Inter parte da loro, ma presto potrebbe arrivare Eriksen e le gerarchie in mezzo potrebbero cambiare.