Lazzari-Inter? Inzaghi spinge molto sfruttando un acquisto della Lazio – Rai

Lazzari è uno dei tanti nomi che si fanno per l’Inter. Paolo Paganini, nel corso di “Notti Europee” su Rai 1, segnala come Inzaghi voglia prendere l’esterno sfruttando il fatto che la Lazio abbia un altro obiettivo a destra.

IL TENTATIVO – Paolo Paganini è sicuro come ci siano più nomi per la fascia dell’Inter: «Per quanto riguarda il sostituto di Achraf Hakimi, operazione molto importante a livello di bilancio, il candidato è Héctor Bellerin. Però da quello che so Simone Inzaghi sta spingendo molto, visto che Elseid Hysaj andrà alla Lazio, per portare all’Inter Manuel Lazzari. Era il suo giocatore di riferimento alla Lazio».