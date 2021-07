Lazzari all’Inter? Sogno di Inzaghi, ma per ora poche chance

Manuel Lazzari sarebbe il sogno di Simone Inzaghi per colmare il vuoto sulla fascia destra dell’Inter. L’esterno della Lazio però al momento è un sogno impossibile.

L’Inter è da diverse settimane al lavoro sul mercato per trovare un esterno destro da mettere a disposizione di Simone Inzaghi colmando il buco aperto dalla cessione di Hakimi. Un nome tenuto al di fuori in questo periodo dai radar di mercato è quello di Manuel Lazzari della Lazio. Secondo “Sky Sport” sarebbe proprio Lazzari il preferito di Simone Inzaghi che riallenerebbe volentieri un giocatore che è stato uno dei punti di forza della sua Lazio negli ultimi anni. Al momento però non ci sono stati contatti tra Inter e Lazio e Lazzari sembra essere un sogno impossibile per il momento.