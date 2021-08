Lazio, servono soldi subito per ufficializzare gli acquisti. Correa via?

La Lazio ancora non ha ufficializzato i suoi nuovi acquisti. In totale il club biancoceleste ha preso tre giocatori nuovi in questa sessione di mercato e rinnovato Stefan Radu, ma ancora non li ha ufficializzati. Il motivo è semplice: risolvere l’indice di liquidità. Per farlo mancano dieci milioni di euro.

DUE OPZIONI – Come detto la Lazio non ha ancora ufficializzato tutte le operazioni di mercato fatte in questa sessione di mercato. Venerdì è l’ultimo giorno disponibile per consegnare alla Lega le liste dei giocatori che potranno prendere parte alla prima giornata e il rischio di presentarsi contro l’Empoli senza Stefan Radu, Elseid Hysaj, Luka Romero e Felipe Anderson è concreta. Il motivo sta nel fatto che Claudio Lotito, come riporta ‘Radio Radio’, per risolvere la questione liquidità, deve entro venerdì inserire dieci milioni di euro nelle casse del club. Come può farlo? Lotito potrebbe sborsare di sua tasca questa cifra oppure vendere qualcuno. Il nome è quello di Joaquin Correa che ha molto mercato con l’Inter possibile meta. Ovviamente i nerazzurri potrebbero sfruttare la situazione per abbassare il prezzo ma ancora tutto è in divenire (vedi articolo).