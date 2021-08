Lazio, mercato sbloccato grazie a Lotito! Ma per Correa e l’Inter cambia poco

Lazio, tutto risolto in sede di mercato? Non ancora. La società biancoceleste, attraverso una nota ufficiale, comunica la novità odierna. Lotito mette una pezza per tamponare il problema, sbloccando di fatto le operazioni in entrata senza sacrificare Correa (per ora…). E l’Inter aspetta

LOTITO SCENDE IN CAMPO – La Lazio può tornare a tesserare nuovi calciatori senza dover cedere per forza quelli già in rosa. Merito del Presidente Claudio Lotito, che ha immesso nuova liquidità nelle casse biancocelesti per evitare di affrettare dolorose partenze per permettere ai nuovi di debuttare in campionato fin dalla prima giornata. In questo modo non c’è più bisogno di cedere Joaquin Correa nel giro di 24 ore. Scenario comunque impraticabile per tanti motivi, sebbene l’attaccante argentino voglia lasciare Roma e a questo punto potrebbe farlo proprio a ridosso del 31 agosto. Alla finestra c’è sempre l’Inter (vedi aggiornamento), ma anche opzioni estere. La cessione di Correa è solo posticipata? Dopo aver annunciato Pedro, arrivato clamorosamente dalla Roma, la Lazio può finalmente tesserare i “nuovi” acquisti Elseid Hysaj, Luka Romero e Felipe Anderson, oltre al rinnovo della bandiera Stefan Radu. Si sblocca così l’indice di liquidità. Questa la nota ufficiale del Club: “Si comunica che in data odierna la CoViSoC ha disposto la revoca del provvedimento di non ammissione alle operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori”.