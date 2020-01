Lazio-Giroud: accordo vicino, il Chelsea aspetta Mertens

Dopo essere stato vicinissimo all’Inter per buona parte del mercato invernale, ora Olivier Giroud è pronto a sbarcare in Italia per indossare la maglia della Lazio

Lo strano inverno di Olivier Giroud è vicino a chiudersi nel modo più inaspettato. L’attaccante francese infatti, dopo essere stato per diverse settimane vicinissimo all’Inter, potrebbe arrivare in Italia per diventare un avversario dei nerazzurri nella corsa scudetto. Secondo Gianluca Di Marzio infatti il giocatore ha trovato l’accordo con la Lazio, ma il Chelsea per liberarlo aspetta di vedere se riuscirà a strappare Mertens al Napoli. La Lazio però punta a chiudere l’affare il prima possibile a prescindere dal fatto che i londinesi riescano o no a concludere la trattativa per Mertens.